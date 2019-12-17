تركيا تصدر أمرا بتوقيف نائب ألماني سابق بتهمة إهانة أردوغان

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/12/17 03:54 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أصدرت محكمة تركية الثلاثاء أمرا بتوقيف النائب الألماني السابق محمد كيليتش، وذلك في مستهل محاكمته بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد فيسيل أوك، محامي كليتش، أمر التوقيف، ومشيرا إلى أن الادعاء أوضح أن الاتهامات لا تمثل جريمة في ألمانيا وطالب بمثول موكله أمام المحكمة.
وأوضح المحامي أن قرار المحكمة يعني أنه سيتم إلقاء القبض على كيليتش بمجرد دخوله إلى تركيا، لكنه نفى في الوقت نفسه أن يكون موكله يخطط للقدوم إلى أنقرة.
وتم إرجاء الجلسة المقبلة إلى 26 فبراير/شباط، وأشار المحامي إلى أنه يعتزم الطعن على قرار المحكمة حتى يتمكن موكله من الإدلاء بشهادته من ألمانيا.
ويواجه كيليتش اتهاما بإهانة أردوغان خلال مقابلة أجراها مع موقع "إيه بي سي جازيتيسي" الإخباري التركي عام 2017 حول سوريا، وتحدث فيها عن جرائم حرب ووصف أردوغان بأنه "خائن للوطن"، وفقا للائحة الاتهام.
وكيليتش 52 عاما ألماني من أصل تركي وسبق أن شغل عضوية البرلمان (بوندستاج) في الفترة من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر.
ولا يزال كيليتش، الذي يعمل محاميا في هايدلبرج بجنوب غرب ألمانيا، ناشطا سياسيا.
ويستهدف نظام أردوغان الألمان على نطاق واسع؛ فوفق تقديرات إعلامية، يوجد 62 مواطنا ألمانيا في السجون التركية، يضاف إليهم 38 آخرون محتجزون في تركيا بوسيلة أخرى؛ حيث أصدر النظام قرارات بمنع خروجهم من البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم في تركيا ألمان، مثل الصحفيين ميسال تولو ودينيس يوجيل، غيابيا، بتهم الترويج للإرهاب.
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