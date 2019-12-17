سعر الدولار في مصر ينخفض دون الـ16 جنيها لأول مرة منذ التعويم

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات الإثنين، مقارنة بأسعار صباح اليوم، حيث تراجع متوسط سعر العملة الخضراء بحوالي 6 قروش على شاشات البنك المركزي ليهبط إلى 15.99 جنيه للشراء من نحو 16.05 جنيه، كما تراجع سعر البيع إلى 16.09 من 16.15 جنيه.

- أقل سعر للدولار في 3 سنوات

وللمرة الأولى منذ قرار التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 يتراجع سعر الشراء دون 16 جنيها، في بنوك التجاري الدولي وكريدي إجريكول والإسكندرية والمصرف المتحد "15.98 جنيه"، بينما سجل سعر الشراء فيها 16.08 جنيه.

وتراجع في الأهلى الكويتي من 16.05 إلى 15.99 جنيه للشراء، ومن 16.15 إلى 16.09 جنيه للبيع.

وتراوحت انخفاضات الدولار بين 3 و7 قروش دفعة واحدة في بعض البنوك، وتم تسجيل 3 أسعار للعملة الخضراء في سوق الصرف المصري.

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- أعلى سعر للدولار في مصر

وتراجع أعلى سعر للدولار بنحو 3 قروش والذي سجله بنك الشركة المصرفية العربية (ساييب) ليهبط سعر الشراء من 16.09 إلى 16.06 جنيه، وسعر البيع من 16.19 إلى 16.16جنيه.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي انخفض سعر شراء العملة الخضراء قرشين من 16.09 إلى 16.07 جنيه بينما تراجع سعر البيع بنحو 3 قروش من 16.19 إلى 16.16 جنيه.

- السعر المهيمن على الدولار في مصر

وهيمن سعر 16جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك المصرية مساء الإثنين؛ حيث تكرر هذا السعر في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) والذي خفض سعر الشراء بنحو 5 قروش والبيع بنحو 6 قروش، وهو نفس التخفيض في بنوك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، والتجاري الدولي (أكبر بنك خاص)، وعودة، وبلوم، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، ومصر إيران.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا، في الفترة الماضية، حيث تراجع معدل التضخم، كما انخفض معدل البطالة وارتفع معدل النمو الاقتصادي.