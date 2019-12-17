التوافق على تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان

أعلن رئيس جنوب السودان سيلفا كير الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة رياك مشار لتشكيل حكومة وحدة، وذلك قبل انتهاء المهلة التي اتفق عليها الطرفان في نوفمبر الماضي المقدرة بـ100 يوم.

واجتمع كير ومشار، الذي يتزعم المعارضة حاليا، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت المفاوضات بشأن الحكومة قد تعثرت سابقا بعد فشل الجانبين من التوصل إلى صيغة تفاهمية تقضي بتشكيل حكومة.

ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.

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واتفق فرقاء جنوب السودان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 100 يوم.

وكانت المعارضة بجمهورية جنوب السودان بقيادة رياك مشار تشترط حل القضايا العالقة بينها وبين سلفاكير ميارديت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يتم تمديدها.

وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من "إيجاد" وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير في 2015.

ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.