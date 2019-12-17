خيانة السراج وتهديدات أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: خبراء ليبيون عن اتفاق أردوغان والسراج: "خيانة عظمى"، لجنة بـ"النواب الأمريكي" تتهم ترامب بتحقيق مكاسب شخصية، وزير عدل السودان يتوجه إلى جوبا للمشاركة في مفاوضات السلام، الجيش الليبي: نرصد أي وجود تركي ولدينا أوامر بحماية المدنيين، "#الإمارات_تسامح_وسلام".. هاشتاق يحتفي بدور الإمارات في ترسيخ التعايش.



كما تتابعون أيضا: عقيلة صالح: نتساءل عن موقف الأمم المتحدة من تهديدات أردوغان لليبيا، واشنطن: خطاب بيونج يانج بشأن التجارب الصاروخية يدعو للقلق، إصابة 66 شخصا في اشتباكات بين مليشيا "حزب الله" والمتظاهرين ببيروت، الرئيس المصري: لن نسمح بالمساس باستقرار ليبيا والسودان، محمد بن زايد داعية التسامح والسلام.. قائد يلهم برلمانيي العالم.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: النفط مستقر قرب ذروة 3 أشهر بدعم اتفاق التجارة، واشنطن ولندن تتفاوضان على ”اتفاقية طموحة للتجارة"، بقيادة روسيا.. توقيع ميثاق للتعاون الدائم بين أوبك وحلفائها، تركي آل الشيخ: 5 مليارات ريال حصيلة موسم الرياض.

وفي الرياضة: هازارد يتخلى عن العكازين ويسابق الزمن للعودة إلى ريال مدريد.

وأخيرا الفن: أحمد فهمي يكشف لـ"العين الإخبارية" عن تطورات حالته الصحية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.



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