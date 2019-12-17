ترامب: أمريكا تراقب كوريا الشمالية "عن كثب"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية بدقة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة حددتها بيونج يانج لواشنطن لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الإثنين: "سأشعر بخيبة أمل إذا كان يتم التحضير لأمر ما، وإذا كان الأمر كذلك فسنهتم به"، مؤكدا أن بلاده تراقب كوريا الشمالية "عن كثب".

وكانت بيونج يانج أدلت في الأسابيع الأخيرة بسلسلة تصريحات وحددت لواشنطن مهلة تنتهي في نهاية السنة الجارية، واعدة "بهدية" بمناسبة عيد الميلاد إذا لم يتحقق تقدم.

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ودخلت واشنطن وبيونج يانج في أول مفاوضات لهما حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في أعقاب القمة الأولى لرئيسي البلدين العام الماضي، لكن المفاوضات تعثرت في الفترة الأخيرة.

من جهته، رأى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن خطاب بيونج يانج "مقلق"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستجري "على الأرجح" تجربة جديدة لإطلاق صاروخ قبل نهاية السنة الجارية إذا لم يتحقق تقدم مرضٍ لها.

وانتقد مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيفن بيجون شروط الأخيرة لاستئناف المفاوضات النووية، معتبرا أنها "عدائية وسلبية وغير ضرورية".

وقال: "من المؤسف أن لهجة هذه التصريحات تجاه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية) واليابان والأصدقاء في أوروبا عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية أبدا".

وأضاف: "ليس لدى الولايات المتحدة مهلة نهائية، بل لدينا هدف".