الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لطرابلس

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ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل خطة تركية لتقديم الدعم العسكري للحكومة الليبية المعترف بها دوليا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "روسيا.. تدعم أي جهود وأي دول (تعمل) بمفردها فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة (الليبية)".

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