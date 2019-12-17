الصين تحضّ الأمم المتحدة على تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ حضّت الصين الثلاثاء مجلس الأمن الدولي على تبني مشروع قرار بالإجماع قدمته مع روسيا لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ "يجب استئناف الاتصال والحوار في أقرب وقت ممكن لكسر الجمود ومنع خروج الحوار عن مساره أو حتى تراجعه".

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