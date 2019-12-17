الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

حققت الحكومة الائتلافية الجديدة في إيطاليا انتصاراً في ساعة متأخرة أمس الإثنين، حيث أقر المشرعون في مجلس الشيوخ موازنتها المثيرة للجدل لعام 2020. وتم إقرار الموازنة في تصويت بموافقة 166 عضواً مقابل رفض 128 عضواً في مجلس الشيوخ، وستحتاج الموازنة إلى التصديق عليها في مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري. يشار إلى أن الموازنة كانت نقطة شائكة بالنسبة للائتلاف الحاكم، الذي يضم حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وتتضمن فرض ضرائب على الإنترنت والبلاستيك والسكر والتزام أكثر قوة بمكافحة التهرب الضريبي. وتعاني إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من ارتفاع الدين العام وركود في النمو خلال السنوات القلائل الماضية، وتخطط الحكومة لإبقاء عجز الموازنة عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

