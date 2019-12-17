لبنان: دعوات لإضراب عام في صيدا والمدارس تغلق أبوابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء، على تحطيم عدد من الخيم في وسطية حديقة الناتوت عند ساحة إيليا في مدينة صيدا اللبنانية، والاعتداء على عدد من المحتجين في المكان. واستنكر "حراك صيدا" في بيان وفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تكسير الخيم والاعتداء على من كان فيها"، داعياً إلى الإضراب العام في مدينة صيدا والجوار اليوم، متمنياً على القوى الأمنية "حماية المعتصمين في الساحات". ونتيجة لما حصل ليلاً، أعلنت معظم مدارس صيدا إقفال أبوابها اليوم، حرصاً على السلامة العامة، فيما يقوم الجيش بتسيير دوريات في أنحاء المدينة.

