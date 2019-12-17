أمريكا ترغب بخفض عدد الجنود في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الإثنين، أنه يريد خفض عديد الجنود الأمريكيين في أفغانستان مع أو بدون اتفاق سلام، من أجل إعطاء أولوية أكبر للتنافس الاستراتيجي مع الصين. ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب خططاً لسحب قرابة 4 آلاف جندي من أفغانستان وفق وسائل إعلام أمريكية، بعد استئناف محادثات السلام قبل أسبوع بين الولايات المتحدة وطالبان. وقال إسبر للصحافيين إن "قائد بعثة حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أفغانستان أوستن ميلر، على ثقة من أن بإمكانه خفض عدد الجنود"، وأضاف أن "ميلر يعتقد أن بإمكانه إجراء مهمات مكافحة الإرهاب، وتدريب وتقديم المشورة والمساعدة للجيش الأفغاني". وجاءت تصريحاته خلال عودته جواً من بلجيكا حيث حضر مراسم الذكرى الـ 75 لمعركة الأردين، وتابع "أود في خفض العدد لأنني أريد إما إعادة هولاء الجنود إلى الوطن لتدريبهم مجدداً على مهمات جديدة أو لإعادة نشرهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للتصدي لأكبر تحدياتنا فيما يتعلق بتنافس القوة العظمى، أي مقابل الصين". وأردف قائلاً "في نهاية المطاف، أفضل حل لأفغانستان هو اتفاق سياسي بين الحكومة وطالبان، لكني أعتقد أنه بإمكاننا خفض العدد مع أو بدون اتفاق سياسي"، مؤكداً أنه لم يوعز بعد بأي خفض لافتاً إلى أن القرار يعود في النهاية للرئيس دونالد ترامب. وتنشر واشنطن حالياً نحو 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود، وتتفاوت هذه الأرقام بحسب تناوب الجنود، والشهر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم خفض العدد الإجمالي للجنود إلى 8600 مع إمكان مزيد من الخفض. كما أصر ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار وقام بزيارة مفاجئة لقاعدة باغرام في 28 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود ولقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه يريد إنهاء الانخراط العسكري الأمريكي في الخارج كلما أمكن ذلك.

