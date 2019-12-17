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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق: اتفاق شبه نهائى بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
أعلنت قناة السومرية نيوز العراقية، عن اتفاق شبه نهائي للكتل السياسية، بشأن فقرتي تعدد الدوائر الانتخابية والترشيح الفردي بقانون الانتخابات.
ونقلت القناة العراقية، عبر موقعها الالكتروني عن مصدر نيابي، أن الكتل السياسية اتفقت على صيغة شبه نهائية على قانون الانتخابات بأن تكون دوائر متعددة، وأن يكون الترشيح فرديًا.
يذكر أن رؤساء وممثلي الكتل السياسية عقدوا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وكان عضو مجلس النواب، عباس يابر العطافي، قد رجح، أمس الإثنين، عقد جلسة البرلمان غدا الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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