أستراليا: انتقادات لموريسون لاستجمامه أثناء كارثة الحرائق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
تعرض رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، لانتقادات بسبب قراره التوجه لقضاء عطلة في ظل أزمة حرائق الغابات. وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت أنه تم مشاهدت موريسون وزوجته وابنتيه وهم يستقلون طائرة في طريقها إلى هاواي أمس الإثنين، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء في كانبرا على سؤال عن مكان موريسون، وقال متحدث إنه "من غير المعتاد الادلاء ببيانات حول رحلاته لأسباب أمنية". يشار إلى أنه من المعتاد أن يتم إصدار بيان لدى مغادرة رئيس الوزراء لقضاء عطلة بشأن تعيين نائب رئيس الوزراء رئيساً فعلياً للوزراء، وأعرب النائب المعارض برايان ميتشيل عن غضبه في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وكتب "هل أستطيع أن أقول أنه من غير المعتاد بالمرة أن يغادر رئيس الوزراء البلاد، بصورة غير معلنة، وبدون صدور بيان بشأن ترتيبات رئيس الوزراء الفعلي، في ظل أزمة حرائق ضخمة تجتاح الساحل الشرقي، وتشمل الولاية التي تمثل موطن رئيس الوزراء". وأعرب مستخدمو تويتر عن عدم تصديقهم أن موريسون غادر البلاد في ظل أزمة الحرائق، التي آتت على 3 مليون هيكتار من الأراضي بشرق أستراليا.
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