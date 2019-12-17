شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا: الوقت ليس مناسباً لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يدرس رفع سابق لأوانه للعقوبات عن كوريا الشمالية، في الوقت الذي تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي". وعرضت الصين وروسيا أمس أن يرفع مجلس الأمن حظراً مفروضاً على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات، في خطوة قال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إنها "تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ".





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