بريطانيا: التهديد الإيراني للملاحة في الخليج مستمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أكد قائد البحرية الملكية البريطانية أن التهديد الإيراني للملاحة البريطانية في الخليج لا يزال قائماً. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أوردت مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، قال الأدميرال توني راداكين إن "احتجاز إيران ناقلة النفط (ستينا إمبيرو) في مضيق هرمز في يوليو(تموز) الماضي كان عملاً عدائياً ومستهجَناً". وأكد أن المملكة المتحدة تعمل على تخفيف حدة التوترات مع إيران بعدما قامت بإطلاق الناقلة، وشدد في الوقت نفسه على أن البحرية البريطانية ستحتفظ في الوقت الحالي بوجود عسكري مكثف في الخليج. ونقلت الهيئة البريطانية عن الأدميرال راداكين القول إن "بريطانيا ستمضي في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم (عملية الحارس) لتوفير الأمن البحري في الخليج، وليس الانضمام لعملية أوروبية منافسة تعمل فرنسا على تأسيسها". وقد وصفت "بي.بي.سي" الأمر بأنه "مثير للجدل". ورحب راداكين بالمبادرة الفرنسية، ولكنه قال إن "هناك أسباباً عملية بسيطة للغاية لبقاء المملكة المتحدة ضمن العملية التي تقودها الولايات المتحدة، بينها العلاقات العسكرية القوية القائمة"، ولكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن المملكة المتحدة كانت شديدة الوضوح في أنها لا تدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسة ممارسة الضغط الأقصى على إيران.

