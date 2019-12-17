سياسي ليبي يطالب مصر بإلغاء الاعتراف بحكومة السراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

طالب رئيس جبهة النضال الوطني الليبي الدكتور محمد سعيد الدولة المصرية بإلغاء اعترافها بحكومة فائز السراج، وذلك بعد البيان الصادر من جانبه بشأن مصر وموقفها من الأزمة الحالية. وقال الدكتور محمد سعيد إن مصر هي السند الحقيقي للدولة الليبية واستقبلت الكثير من القبائل والمسؤولين الليبيين من أجل التوصل إلى حلول سياسية وتوافقية بشأن الوضع في ليبيا بما يعزز استقرار المنطقة ككل. وأوضح رئيس جبهة النضال الوطني أن مصر تقف إلى جانب الجيش الليبي من أجل تحرير البلاد من العناصر الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتعترف بمجلس النواب الليبي كمؤسسة شرعية في البلاد، وينقص ذلك الاعتراف بحكومة بني غازي برئاسة عبد الله الثني وسحب الاعتراف بحكومة السراج. وشدد سعيد على أن حكومة السراج خرجت عن الإطار الشرعي والدستوري المحدد لها وفق اتفاق الصخيرات ولم تعد تلبي رغبات وطموحات الشعب الليبي الذي منحها شرعية عملها وأصبحت تلبي رغبات الدولة التركية وتسمح لها بإرسال القوات وبناء القواعد العسكرية. مصر هي السند الحقيقي للدولة الليبية واستقبلت الكثير من القبائل للحوار وتقف بجوار الجيش لتحرير البلاد وبسط الأمن وتصريحات ونرى ان مصر تلغي اعترافها بهذه الحكومة وتعترف بحكومة بني غازي حكومة عبد الله الثني وتقف بجوار البرلمان وبعد الآن موقفهما مع تركيا أصدر 3 من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي هم "أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبد السلام كاجمان" بياناً، السبت، موجهاً إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اتهموه فيه بقيادة البلاد نحو مجهول قد يؤدي إلى صدام مسلح من جديد. أصدر 3 من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي هم "أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبد السلام كاجمان" بياناً، السبت، موجهاً إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اتهموه فيه بقيادة البلاد نحو مجهول قد يؤدي إلى صدام مسلح من جديد.

