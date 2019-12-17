إصابة 66 شخصاً جراء مواجهات ليلية في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 66 شخصاً جراء المواجهات التي شهدتها مدينة بيروت فجر اليوم. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان صحافي، إن عناصر من الدفاع المدني عملوا على علاج إصابات 43 مواطناً ونقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة. وكانت مدينة بيروت شهدت ليل أمس مواجهات بين عدد من مناصري ميليشيا حزب الله، والقوى الأمنية، استمرت حتى فجر اليوم. وأقفلت بعض المدارس في مدينة صيدا جنوب لبنان أبوابها اليوم احتجاجاً على إقدام مجهولين على تحطيم عدد من خيم المعتصمين من الحراك الشعبي في ساحة ايليا في المدينة ليل أمس والاعتداء عليهم. وأقدم مجهولون قرابة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الإثنين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، على تحطيم عدد من الخيم في ساحة ايليا في مدينة صيدا، والاعتداء على عدد من الموجودين في المكان. وأقدم عدد من الشبان ليلاً، على تحطيم وتخريب مدخل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، فيما عمد آخرون على تكسير وتخريب في الممتلكات العامة في صيدا.

