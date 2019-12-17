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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
ارتفع عدد حالات الدخول غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا خلال هذا العام مجدداً على نحو واضح. وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، استناداً إلى تقرير مصنف على أنه سري للمفوضية الأوروبية، أن "عدد الذين وفدوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019 بلغ 70002 شخص - من بينهم 67741 شخصاً وصلوا إلى اليونان، و197 شخصاً إلى بلغاريا و1803 أشخاص إلى إيطاليا و261 شخصاً إلى قبرص". وبحسب التقرير، يُقدر ارتفاع حالات الدخول غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) هذا العام بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية تخطى لأول مرة هذا الشهر حاجز 40 ألف مهاجر، بينما توفر هذه الجزر 8530 مكانا فقط للاستقبال المنتظم للاجئين. ولا ينحدر أغلب الباحثين عن اللجوء في اليونان هذا العام من سوريا، بل من أفغانستان، حيث يشكل الأفغان نسبة 30% منهم، يليهم السوريون 14%، والباكستانيون 9.5%، والعراقيون 8% والأتراك 5%. يُذكر أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ناشد ألمانيا مؤخراً استقبال مزيد من اللاجئين من جزيرة لسبوس اليونانية بشكل مباشر. وذكرت الصحيفة استناداً إلى تقرير المفوضية الأوروبية أن خفر السواحل اليوناني يتهم تركيا بعدم إيقاف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها على مدار الأسابيع الماضية.
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