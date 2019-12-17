جعجع التقى كوبيتش في معراب وبحثا بالأوضاع الاقتصادية ومسألة تشكيل الحكومة

التقى رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في حضور مستشار رئيس "القوات اللبنانية" لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب إيلي الهندي.

وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات المحليّة لناحية الأوضاع الإقتصاديّة، ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة.