درغام رداً على حبيش: المراجع القضائية المختصة اكدت رفضها للطريقة التي تم التعاطي فيها

رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ على النائب ​هادي حبيش​، مشيرا الى ان "المراجع القضائية المختصة اكدت رفضها للطريقة التي تم التعاطي فيها واكدت احترام ​القضاء​"، وتمنى عليه "متابعة القضية في المراجع المختصة".



وفي ​مؤتمر​ صحافي، لفت درغام الى ان "المرحلة حساسة وتتطلب منا الوعي اللازم لنعيد الثقة الى مؤسساتنا الدستورية"، مشيرا الى ان "لجنة الادراة و​العدل​ اكدت على ضرورة احترام القضاء".

