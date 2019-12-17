رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام على النائب هادي حبيش، مشيرا الى ان "المراجع القضائية المختصة اكدت رفضها للطريقة التي تم التعاطي فيها واكدت احترام القضاء"، وتمنى عليه "متابعة القضية في المراجع المختصة".
وفي مؤتمر صحافي، لفت درغام الى ان "المرحلة حساسة وتتطلب منا الوعي اللازم لنعيد الثقة الى مؤسساتنا الدستورية"، مشيرا الى ان "لجنة الادراة والعدل اكدت على ضرورة احترام القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر درغام رداً على حبيش: المراجع القضائية المختصة اكدت رفضها للطريقة التي تم التعاطي فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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