وقفة تضامنية في الخندق الغميق رفضا للفيديو المسيء والاعتداء على الممتلكات

اشار عضو ​المجلس الاسلامي الشرعي​ الاعلى امام مسجد البسطة الشيخ علي بيطار الى اننا تينا الان حتى نبين لكل اللبنانيين ولكل ​العالم الاسلامي​ اننا جسم واحد، ونحن لسنا اخوة بل نحن "انفسنا"، وانا احتج ومستاء وطعن بي وبصدري لان ​فيديو​ الفتنة الذي اساء لال البيت اساء الى عقيدتي وديني، لان حب ال النبي هو ديننا ومعتقدنا، والذين اسيء لهم هم رموزنا ومقدساتنا.

واكد في تصريح له بعد زيارة ​الخندق الغميق​ اثر احداث الامس، ان محبة ال البيت في عروقنا وشرايننا، وهذه رموزنا ومقدساتنا. وشدد على ان الاحتجاج يجب ان لا يكون عبر حرق السيارات وتحطيم الممتلكات.

بدوره، الشيخ محمد عياد اعتبر ان من وراء نشر الفيديو خسر لانه توقع شيء وحصل شيء آخر، ونحن لو انتظرنا قليلا لكان الاحتجاج من الشارع السني، وقد جاءت الصرخات و​الاحتجاجات​ من بلدنا الحبيب ​طرابلس​.

واكد عياد ان ما حصل بالامس في وسط لا يليق بهم، لان هناك حرمة للممتلكات والبيوت، والتعرض والاحتجاج بهذا الاسلوب غير مقبول بتاتا، والمراد خلق حالة في صفوف اللبنانيين لابعادهم عن مطالبهم الحقيقية في مواجهة ​الفساد​. وشدد على ان عدونا واضح ويجب ان لا نخلق اعداء وهميين.