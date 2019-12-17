افتتاح مشروع البحيرة الزراعية في بلدة القاع الممول من الاتحاد الاوروبي

افتتح سفير ​الاتحاد الاوروبي​ السيد ​رالف طراف​ بحضور سيادة ​المطران الياس رحال​ و​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ ومدير عام ​صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية​ المهندس هيثم عمر ورئيس بلدية ​القاع​ ​بشير مطر​ مشروع البحيرة الزراعية في ​بلدة القاع​ الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ بواسطة صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحضور حشد من اهالي القاع وفعالياتها والجمعيات الدولية واللبنانية العاملة في القاع. وهذه البحيرة ستكون المنقذ على المدى البعيد للمزارعين وستؤمن لهم الاستقرار وستخلق أيضا فرص عمل سياحية وبيئية وخدماتية وزراعية وهي باختصار ستشكل نقلة نوعية على مستوى البلدة بكافة المجالات.

وخلاله تحدث رئيس ​بلدية القاع​ بشير مطر عن أهمية المشروع لري الأشجار المثمرة والأراضي الزراعية ويعمل على تثبيت الاهالي بأرضهم في الأرياف أضاف هذه البحيرة لها دور كبير بحماية ​البيئة​ والسياحة في القاع.

ثم تحدث محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عّن هدف المشروع لاهالي القاع والجوار من الناحية السياحية والزراعية والبيئية.

بدوره، تحدث سفير الاتحاد الاوروبي في ​بيروت​ رالف طواف عن المشاريع المقدمة من الاتحاد الاوروبي ل​منطقة البقاع​، وقال نحن نشعر بمعانات ​الشعب اللبناني​ من ​النزوح السوري​ وهذا يتطلب جهود لدعم البيئة الحاضنة للنازحين السوريين.

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