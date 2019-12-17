لجنة الصحة اقرت اقتراحا يتعلق باستبدال كلمة معوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة

بحثت لجنة الصحة النيابية في مشروع يتعلق باستبدال كلمة معوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة وقد اقر الاقتراح في اللجنة.
كما عرضت اللجنة لاقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 4 من القانون 174 المتعلق بالحد من التدخين ، واشار رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي الى ان "النرجيلة انتشرت بشكل كبير، كما انتشرت امراض السرطان وازدادت نسبتها بحوالي 30 بالمئة"، لافتا الى ان "النائب عناية عز الدين تقدمت بهذا الاقتراح للحد من التدخين".
واوضحت عز الدين ان "هذا الاقتراح سيتم التركيز عليه والسيجارة الالكترونية عند البالغين المدمنين يمكن ان تشكل حلا لمنع دخول النيكوتين الى الجسم".
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