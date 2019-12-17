لجنة الصحة اقرت اقتراحا يتعلق باستبدال كلمة معوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة

بحثت ​لجنة الصحة النيابية​ في مشروع يتعلق باستبدال كلمة معوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة وقد اقر الاقتراح في اللجنة.

كما عرضت اللجنة لاقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 4 من ​القانون 174​ المتعلق بالحد من ​التدخين​ ، واشار رئيس اللجنة النائب ​عاصم عراجي​ الى ان "النرجيلة انتشرت بشكل كبير، كما انتشرت امراض ​السرطان​ وازدادت نسبتها بحوالي 30 بالمئة"، لافتا الى ان "النائب ​عناية عز الدين​ تقدمت بهذا الاقتراح للحد من التدخين".

واوضحت عز الدين ان "هذا الاقتراح سيتم التركيز عليه والسيجارة الالكترونية عند البالغين المدمنين يمكن ان تشكل حلا لمنع دخول النيكوتين الى الجسم".