النشرة: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة​ استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع mk خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا و​العرقوب​ وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​".

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