ابي خليل: الوطني لن يتمثل بحكومة يرأسها الحريري بعد فشل التجربتين الماضيتين

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار ابي خليل​ الى انه لا يمكن الوصول الى قضاء مستقل الا بحال تطبيق القوانين اللبنانية، وان تكون مناعة ​القضاة​ كبيرة ضد الضغط السياسي والشعبي.

ولفت ابي خليل في حديث تلفزيوني، الى ان فريقنا السياسي خرج بالكثير من الايجابية لتشكيل ​حكومة​ فيها اسس النجاح، وتوجهنا واضح اننا نريد حكومة اخصائيين من رئيسها الى كافة اعضائها لديهم النية لتغيير النهج الاقتصادي القائم الذي اوصلنا الى الهاوية. واكد ان التيار الوطني لن يتمثل بحكومة يرأسها ​سعد الحريري​ بعد فشل التجربتين الماضيتين. اضاف "لدينا قراءتنا للوضع السياسي ولدينا نهجنا في العمل، وهناك النية عند التيار الوطني الحر بعدم المشاركة في حكومة ليس لديها فرص النجاح".