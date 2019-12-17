أصحاب المقالع والكسارات في قرى شرق زحلة نفذوا اعتصاما امام سراي زحلة

نفذ اصحاب ​المقالع والكسارات​ وزينة الحجارة في قرى ​شرق زحلة​ (رعيت - ​دير الغزال​ - و​قوسايا​) اعتصاما امام مدخل ​سراي زحلة​ بحضور روساء البلديات وكهنة الرعايا وفعاليات، احتجاجا على توقيف كساراتهم عن العمل منذ حوالي العامين ونصف.

واكد المعتصمون انهم تحت سقف القانون مطالبين بالتعاطي معهم بالحق والعدالة أسوة بكل إخوانهم في المناطق الأخرى.

وكان متروبوليت زحلة و​بعلبك​ وتوابعهما للروم الارثودكس المطران انطونيوس الصوري انضم إلى المعتصمين ، واكد ان "الموضوع اليوم تخطي مسألة القانونية إلى مسألة المس بلقمة عيش الإنسان والفقير، فالمطلوب هنا موقف سریع وإنساني حتى يستطيع أبناء المنطقة عبور هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلدنا".