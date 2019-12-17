الاسد التقى نائب رئيس الوزراء الروسي وبحث معه العلاقات المشتركة

بحث ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ مع نائب رئيس الوزراء الروسي ​يوري بوريسوف​ العلاقات المشتركة بين البلدين وتطرقا الى الجانب الاقتصادي منها وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

واعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والذي يسير بخطى ثابتة للوصول إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سورية و ​روسيا​ على الصعيدين العسكري والسياسي.

وكان قد التقى الوفد الروسي امس وزير الخارجية والمغترين ورئيس اللجنة من الجانب السوري ​وليد المعلم​.

من جانبه اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أنه من المقرر أن يتم استثمار نصف المليار ​دولار​ على مدى أربع سنوات في تحديث ميناء ​طرطوس​ السوري، مؤكدا ان "الجانب الروسي يعتزم إعادة تأسيس وتعزيز ​الميناء​ القديم وبناء ميناء تجاري جديد"، موضحا ان "الميناء وفر فرص عمل لـ 3700 شخص في طرطوس".