نائب رئيس الوزراء الروسي : سنرسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سوريا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ​يوري بوريسوف​، خلال لقائه ب​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​، أن “​روسيا​ ستخصص 100 ألف طن من الحبوب ل​سوريا​ ك​مساعدات​ إنسانية، وستبدأ عمليات التسليم قبل نهاية كانون الثاني الحالي لتستمر حتى 2020".

هذا ووصل بوريسوف إلى سوريا يوم امس، لـ"إجراء محادثات مع قيادتها ومناقشة موضوع ​ميناء طرطوس​ وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا".