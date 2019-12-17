نائب رئيس الوزراء الروسي : سنرسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سوريا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الاسد، أن “روسيا ستخصص 100 ألف طن من الحبوب لسوريا كمساعدات إنسانية، وستبدأ عمليات التسليم قبل نهاية كانون الثاني الحالي لتستمر حتى 2020".
هذا ووصل بوريسوف إلى سوريا يوم امس، لـ"إجراء محادثات مع قيادتها ومناقشة موضوع ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا".
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