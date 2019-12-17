الداخلية التركية: القضاء على 4 "إرهابيين" من "بي كا كا" بعملية جنوب شرقي البلاد

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، أنّ "عناصر وحدات خاصة تابعة لقيادة درك ولاية ماردين جنوب شرقي ​تركيا​، تمكّنت من القضاء على 4 "إرهابيين" من منظمة" بي كا كا"، بعمليّة في ريف قضاء "دريك" بالولاية". وأكّدت في بيان، "استمرار العمليّة في المنطقة ضدّ العناصر الإرهابيّة". وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي ​العراق​، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش، بحسب مزاعم الجانب التركي.

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