اعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مخاطبته الجالية السودانية في تشاد، ان "الحكومة الانتقالية تسعى إلى تحقيق السلام"، مشيراً الى ان "الحكومة شرعت في استرداد الأموال المنهوبة، ولن تألوا جهدا في تحقيق ذلك، خاصة أن هناك تجارب كثيرة تشابه ما تقوم به من استرداد أموال الشعب".
واوضح حمدوك، ان "التعليم يظل أولوية من أولويات الحكومة الانتقالية، وأن مدرسة الصداقة السودانية بتشاد تسعى لأن يكون لطلابها فرص للدراسة بالجامعات السودانية وهو حق مشروع"، مؤكداً "سعي الحكومة لتذليل كل الصعاب ولربط الجاليات بالوطن مطالبا بتقديم مقترحات في هذا الشأن"، معرباً عن "تطلعه لأن تلعب تشاد دورا مهما في تحقيق السلام بالسودان"، مشددا على "متانة العلاقات السودانية التشادية"، واصفا إياها بـ"العلاقات الراسخة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: شرعنا باسترداد الأموال المنهوبة ولن تألوا جهدا لتحقيق ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.