الرئيس عون: لبنان يرفض اي تعدٍ على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الاقليمية

طلب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من قائد ​القوات​ الدولية في ​الجنوب​ الجنرال ستيفانو دل كول، خلال استقباله في ​قصر بعبدا​، "التحقيق في اسباب خرق ​باخرة​ استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح الجيش ال​اسرائيل​ي ​المياه​ الاقليمية ال​لبنان​ية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات"، مشددا على أن "لبنان يرفض اي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الاقليمية".

واعتبر الرئيس عون أن "الخروق الاسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل اسرائيل القيام بها"، مؤكدا أن "لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين ​الجيش اللبناني​ و"​اليونيفيل​" بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق، مقدرا الجهود التي تقوم بها ​القيادة​ الدولية في سبيل المحافظة على الاستقرار على طول الخط الازرق، ومجددا التأكيد على تمسك لبنان ب​القرار 1701​:,

وكان الجنرال دل كول اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى ​نيويورك​ واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين دوليين، والتي خصّصت للبحث في الوضع في ​جنوب لبنان​. كما زار ​واشنطن​ والتقى عددا من المسؤولين الاميركيين وعرض معهم واقع "اليونيفيل" من ناحية العديد، وضرورة استمرار التمويل لها للقيام بالمهام التي حددها لها القرار 1701. كما تطرق البحث الى نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية اللبنانية-الدولية-الاسرائيلية التي تجتمع دورياً في مقر القيادة الدولية في ​الناقورة​، والتي عقدت بالامس اجتماعها الاخير في ​السنة​ الجارية، على ان تستأنف اجتماعاتها في السنة الجديدة.

من جهة أخرى، أبرق الرئيس عون إلى الرئيس ​الجزائر​ي الجديد ​عبد المجيد تبون​، مهنئا بانتخابه، ومؤكداً حرصه على تمتين العلاقات الأخوية بين لبنان والجزائر، وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.