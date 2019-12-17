أردوغان: نحن بحاجة إلى صيغة لإعادة توطين النازحين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا

اشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في تصريح له، الى اننا بحاجة إلى صيغة لإعادة توطين ​النازحين السوريين​ الذين لجأوا إلى ​تركيا​. ولفت الى أن غياب المساعدات الدولية لتركيا لدعم ملايين اللاجئين المقيمين على أراضيها دفع أنقرة لتنفيذ عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال إردوغان خلال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف: "عندما لم نحصل على الدعم الذي كنا نحتاجه من المجتمع الدولي، اضطررنا لتولي زمام أمورنا بأنفسنا"،

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