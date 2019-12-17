أجرى رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ اتصالا هاتفيا بالنائب السابق ​سليمان فرنجية​ وعرض معه الصعوبات التي تعترض ​الاستشارات النيابية​ وتداعياتها على فرص معالجة ​الأزمة​ الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها ​لبنان​.

وأوضح الحريري خلال الاتصال أن "كلامه بالأمس عن غياب الكتل ​المسيحية​ الوازنة عن عملية تسمية الرئيس المكلف لم يقصد منه أبدا أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة "المردة" أو أي من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين".

وأكد الحريري شكره وامتنانه "لجميع النواب الذين كانوا في صدد التسمية واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري عرض مع سليمان فرنجية هاتفيا لصعوبات تعترض الاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.