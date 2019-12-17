حدد قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ جورج رزق يوم غد الاربعاء، موعدا لاستجواب رئيسة ​مصلحة تسجيل السيارات​ والمركبات المهندسة ​هدى سلوم​، في الادعاء الجديد المقام ضدها من النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، بجرم الإثراء غير المشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استجواب هدى سلوم غدا بجرم الاثراء غير المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.