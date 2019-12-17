الجيش عن تحليق طوافة فوق البلوك 9: تابعة للبحرية البرازيلية وتنفذ أعمال صيانة بالناقورة

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا حول تحليق طوّافة عسكريّة بريطانيّة في مهمّة استطلاعيّة فوق البلوك النفطي الرقم 9". وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الطوافة تابعة للقوات البحريّة البرازيليّة، أقلعت من على متن البارجة البرازيليّة العاملة في قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان بتاريخ 17 كانون الأول 2019، لتنفيذ أعمال صيانة في مقرّ "​اليونيفيل​" في ​الناقورة​، ضمن برنامج طيران موافق عليه مسبقًا من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 15:00".

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