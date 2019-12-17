الصين تضع حاملة طائرات ثانية في الخدمة







اسماء السيد - بكين: وضعت الصين الثلاثاء حاملة طائرات ثانية في الخدمة في مراسم لتسليمها لسلاح البحرية حضرها الرئيس شي جينبينغ في قاعدة هاينان (جنوب)، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي الصين. والسفينة التي تحمل اسم "شاندونغ" هي أول حاملة طائرات تصنع محليا، معززة القوة النارية لسلاح البحرية الصيني في أجواء التوتر المرتبط بمطالبة بكين بجزر في بحر الصين الجنوبي وتايوان والمنافسة مع الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ.

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