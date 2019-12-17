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وفد الكونجرس الأمريكى يزور مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من مساعدي الكونجرس الأمريكي مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث التقي الوفد مع السفير محمود كارم والمستشار منصف سليمان من أعضاء المجلس بمشاركة باحثي المجلس .

 

تطرق اللقاء للحديث حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقدم السفير محمود كارم والمستشار منصف سليمان عرضاً وافياً لدور ومهام المجلس وبرامجه في تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان .

 

وأكدا خلال اللقاء أن مصر تمضي قدماً في طريق تعزيز حقوق الإنسان في ظل مواجهة تحديات إقليمية ودولية صعبة تمس مصر، وفي مقدمتها تنامي الإرهاب والتطرف والأوضاع غير المستقرة في المنطقة .

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كما أكدا أن مصر تبذل جهوداً علي كافة الأصعدة ورفع مستوي المعيشة والخدمات والصحة والتعليم من منطلق أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ .

 

 

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