شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بسبب تغيب محافظ الفيوم عن اجتماعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حالة من الغضب والانتقادات الموسعة بسبب تغيب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن حضور اجتماع اللجنة دون تقديم اعتذار رسمي للمرة الثانية على التوالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة بشأن مطالب وإشكاليات المواطنين التي تستدعي لحلول توافقية على أرض الواقع.

وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تناقش الأدوات الرقابية بلجنة منذ انطلاق الدورة البرلمانية، بحضور المحافظ المختص، وخاصة أنه يتم تجميع جميع الأدوات المقدمة في يوم واحد حرصا على الوقت بالنسبة للسلطة التنفيذية والتشريعية، ومن ثم لا تعمل اللجنة دون حضور المحافظ إلا في حالة التزامات رئاسية أو حكومية.

وطرح رئيس اللجنة أحمد السجيني، تساؤلات على اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، بشأن عدم حضور المحافظ، ليرد بأن حضوره تم بناء على توجيهات المحافظ وتأشيرته على الخطاب الموجه من البرلمان بالحضور، ليعقب السجيني بقوله: "هل يوجد ارتباط رئاسي أو حكومي"، ليرد السكرتير العام بقوله: " مش عارف الصراحة".

وقال السجيني،"هذا المنهج يعد عدم تقدير للبرلمان والسلطة التشريعية خاصة أنه للمرة الثانية تحدث هذه الإشكالية، حيث أنه في الاجتماع الأول لم يحضر أى من ممثلي المحافظة واجتماع اليوم المحافظ لم يحضر أيضا، ومن ثم عدم تعاون من محافظ الفيوم مع البرلمان وهو بحكم الدستور غير مقبول".

وأكد السجيني، على أنه في مثل هذه الحالات يتم رفع أعمال الجلسة وعدم الإستكمال، إلا إذا رأى نواب المحافظة المتقدمين بطلبات الإحاطة غير ذلك، ومن ثم أتاح لهم فرصة التعبير عن رؤيتهم.

وقالت النائبه نشوي حسين، "أنا أطلب الاستكمال بحضور السكرتير العام، حرصا على مصالح المواطنين المتأخرة"، واتفق معها النائب ياسر سلومة، والذى قال"مع التقدير بشأن قيم ومبادئ اللجنة نطلب الاستكمال من أجل مصالح المواطنين".

واتفق معه النائب ممدوح الحسيني، والذى قال "أتصور أن هناك مانع كبير حال بين حضوره للجنة، ومن ثم نعمل على استكمال الاجتماع من أجل مصالح المواطنين".

Advertisements

فيما عبر النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن غضبه من عدم حضور المحافظ بقوله: "دي رسالة سلبية عن البرلمان ونحن لسنا في حالة خصام نحن فريق واحد ول ايجوز التعامل بهذه الطريقة غير المقبولة التي تعطي رسائل سلبية".

وأضاف، "ماحدث من محافظ الفيوم عدم تقدير للمسئولية لتاني مرة.. ويؤكد أنه غير جاهز للعمل ويؤمن بشغل المكاتب ليس أكثر وهو ما لايفيد المواطن"، مؤكدا على أنه عضو في الحكومة ولابد أن يحضر خاصة أن هذا المنهج استعلائي على البرلمان "ونحن لانقبل استعلاء محافظ الفيوم على البرلمان".

ولفت إلى أن "لجنة الإدارة المحلية تعمل كتف كتف مع الحكومة من أجل مصالح المواطنين، ويأتي نوابها من مختلف المحافظات من أجل المصلحة العامة، ومن ثم حضور التنفيذيين ضرورة مهمة من أجل تحقيق الحلول على أرض الواقع"، قائلا: "في مرة تغيب الوزير النشيط نتيجة عرض خاطئ عن الحضور للبرلمان وفي الجلسة التالية حضر وقبل أن يبدأ تقدم بالاعتذار للجنة، وهذا يؤكد ََوجود القيادات الواعية التي تعمل بالحكومة وليس القيادات الأخرى التي تستعلي على البرلمان".

من ناحيته، قال اللواء عبد القادر النوراني، سكرتير عام محافظة الفيوم: "نكن التقدير الكامل للبرلمان من المحافظة وعندما نحضر للبرلمان نأتي منأجل الحلول، وجميع العاملين في الإدارة المحلية يدركون أهمية البرلمان ولجانه".

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني بقوله: "نزولا على رغبة نواب الفيوم سيتم استكمال الاجتماع... ولكن برئاسة النائب وكيل اللجنة محمد الحسيني"، في الوقت الذي ترك السجيني رئاسة اللجنة للحسيني وغادر اللجنة.