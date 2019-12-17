شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب سادس منصة شبابية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عبد الباقي، سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إن منتدى الشباب المقام في شرم الشيخ حسب تقييم اليونيسكو أصبح سادس منصة شبابية حول العالم.

وأشار "عبد الباقي" إلى أن جميع القضايا المطروحة في المؤتمر تهم الشباب، حيث تناقش الأمن الرقمي والتنمية المستدامة وأفريقيا والأمن الغذائي ، وهي أمور تتعلق بحاضر ومستقبل الأجيال.

وأكد "عبد الباقي" أن القيادة السياسية في مصر تهتم بصناعة القوى الناعمة المؤثرة في العالم من خلال، لافتًا إلى أن هذه المؤتمرات هي فرصة للحوار الجاد والمباشر للشباب مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم.

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وأوضح "عبد الباقي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الشباب أهمية كبرى للتأكيد على أن الشباب هم ركيزة تقدم الوطن، واتجه إلى تمكينهم بشكل حقيقي من خلال تغييرات المحافظين السابقة، مؤكدًا أن هذه التغييرات قد أكدت ثقة الرئيس في شباب الشعب المصري بأنه كامل الوعي ويملك من الثقافة التي تؤهله أن يتخذ قرارات تصب في مصالح وطنه.