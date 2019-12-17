شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتنظيم فعاليات لزيادة التواصل مع الأفارقة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة منى منير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمقترح إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لعمل فعاليات مع الطلائع والشباب فى المناطق التى يسكن بها الأشقاء الأفارقة مثل أرض اللواء وإمبابة وعين شمس وعرب المعادى، وذلك كتثقيف لأبناء المصريين والأفارقة لمعرفة مصر وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن المصريين.

كما طالبت بعمل ندوات تثقيفة بمراكز الشباب وتنظيم يوم رياضى بشكل دورى بعدة مراكز يتم تقسيمهم حسب الفئات العمرية، وكذلك تنظيم مباريات ورحلات وغرها.

كما طالبت بتنظيم رحلات لبانوراما حرب أكتوبر للطلائع مع اصطحاب أطفال أفارقة لزيادة الحس الوطنى ومعرفة دور مصر فى حماية القارة كلها من العدو الإسرائيلي.

وقالت النائبة، إن ذلك يأتى انطلاقا من عودة مصر القوية كشقيقة كبرى للدول الأفريقية، ورئاستها الاتحاد الأفريقى.