شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "يلا عرب" بفعاليات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور أحمد الصاوى مؤسس حملة "بأمر الشعب" مبادرة "يلا عرب" على هامش "منتدى شباب العالم"، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك فى رسالة للتكامل، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من جميع الجنسيات العربية المشاركة فى المنتدى.

وصرح الدكتور أحمد الصاوى، أن المبادرة تهدف إلى لم شمل الشعوب العربية، وتدعوهم أن يتحابوا أكثر، ويتحدون لحماية مصالحهم ضد المنابر الإعلامية والتنظيمات الإرهابية، التى زرعتها قوى الشر فى مجتمعاتنا العربية، فشقت صفوفها وفرقت الشعوب عن بعضها.