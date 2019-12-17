شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "يلا عرب" بفعاليات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وصرح الدكتور أحمد الصاوى، أن المبادرة تهدف إلى لم شمل الشعوب العربية، وتدعوهم أن يتحابوا أكثر، ويتحدون لحماية مصالحهم ضد المنابر الإعلامية والتنظيمات الإرهابية، التى زرعتها قوى الشر فى مجتمعاتنا العربية، فشقت صفوفها وفرقت الشعوب عن بعضها.
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