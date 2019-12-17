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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برلمانى: مركز أبو حماد خارج نطاق التأمين الصحى الشامل لعدم توافر المستشفيات

كتب عبد اللطيف صبح

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طالب كتب عبد اللطيف صبحالنائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، نائب دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، الحكومة بالإسراع فى إعادة بناء مستشفى أبو حماد بعد أن تم هدمه منذ 4 سنوات.

وقال أباظة، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مركز أبو حماد به أكثر من مليون مواطن يعانون أشد المعاناة فى الحصول على الخدمة الصحية، لعدم وجود مستشفيات حكومة داخل المركز، مؤكدا أنه تقدم بطلبات كثيرة سابقة طالب فيها من الحكومة الإسراع فى إعادة بناء مستشفى أبو حماد.

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة: "كيف سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مركز أبو حماد وليس به مستشفى مركزى واحد"، محذرا الحكومة من التهاون فى إعادة بناء مستشفى أبو حماد، حتى يمكن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفا: "وإلا فإن هذا المركز سيكون خارج نطاق تطبيق خدمات الصحى الشامل بداخله لعدم وجود مستشفيات".