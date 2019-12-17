شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتحويل المستبعدين من معاش العجز إلى "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر فى قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة.

وقال غيتة إن العامل أو الموظف يستحق الحصول على المعاش طبقا لقانون رقم (79) لسنة 1975 والقانون رقم (120) لسنة 2014، وذلك فى حالة العجز الكلى، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحى لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.

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وأضاف عضو البرلمان: "فى محافظة المنيا، تقدم عدد من مستحقى هذا المعاش بطلبات للحصول عليه، إلا أن تقرير اللجنة الطبية لم يكن فى صالحهم، ومن ثم تم حرمانهم من الحصول على هذا المعاش، رغم وضعهم المادى الضعيف".

وأكد حسين غيتة، أن هناك العديد من الحالات المرفوضة تطالب بفتح باب التظلم، على اعتقاد منهم أن تقرير اللجنة الطبية لم يقيس حالتهم بدقة، ومن ثم يجب فتح باب التظلم على قرار الاستبعاد لضمان حقوق المواطنين.

وطالب بتحويل المتقدمين للحصول على هذا المعاش إلى معاش تضامن وكرامة، حال رفض الجنة الطبية إثبات وجود عجز كلى أو جزئى لهم، خاصة فى ظل الوضع المادى الضعيف لهم.