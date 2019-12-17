شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: رويترز تنفذ أجندة سياسية ضد مصر وعلاقة الوكالة بالإخوان واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، التقارير المنشورة فى وكالة رويترز ضد مصر، قائلا :" وكالة رويترز تنفذ أجندة سياسية إزاء الدولة المصرية، وقد سبق وأن أساءت لمصر فيما يتعلق بقضية الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، وحاولت بشتى الطرق تشويه مؤسسات مصر وعلى رأسهم جهاز الشرطة واتهامه بأنه وراء مقتله".

وقال "بكرى" :" مكتب وكالة رويترز فى القاهرة يحتوى على عناصر إخوانية" موجها تساؤلات للوكالة العالمية قائلا :" لماذا توظفون الأخبار لحساب أجندة سياسية، وتستغلون ملفات الحرية وحقوق الإنسان للإساءة للدولة المصرية؟.

وأكد "بكرى" أن وكالة رويترز تزيف الحقائق وتثير ادعاءات ليس لها أساس من الصحة والأمر الذى يتطلب اتخاذ اجراءات قانونية ضدها حتى لا تكرر أخطائها مرة ثانية" متسائلا لماذا لا نرى حملات من تلك الوكالة ضد قطر أو تركيا؟ مؤكدا أن هناك علاقة وثيقة بين كل من وكالة رويترز الإخوان وقطر الجزيرة وتركيا.