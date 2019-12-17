67.6 مليار جنيه زيادة فى أجور العاملين بالدولة فى 5 سنوات بنسبة 34%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المُنصرف الفعلى على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت 67.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات خلال الفترة (2014/2015 – 2018/2019)، بنسبة زيادة بلغت نحو 34%. ونستعرض فيما يلى تطور الإنفاق على الباب الأول على مدار الـ5 سنوات، وفقا للبيانات الواردة بحساب ختامى موازنة 2018/2019 ومقارنتها بالسنوات الماضية: Advertisements 2014/2015 بلغ المُنصرف على الأجور 198.5 مليار جنيه 2015/2016 بلغ المُنصرف على الأجور 213.7 مليار جنيه 2016/2017 بلغ المُنصرف على الأجور 225.5 مليار جنيه 2016/2017 بلغ المُنصرف على الأجور 225.5 مليار جنيه 2017/2018 بلغ المُنصرف على الأجور 240.1 مليار جنيه 2018/2019 بلغ المُنصرف على الأجور 266.1 مليار جنيه 2018/2019 بلغ المُنصرف على الأجور 266.1 مليار جنيه

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