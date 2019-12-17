الصرف الصحي تتبرأ منه.. تطورات جديدة في واقعة غرق "غطاس مجاري" بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة في واقعة غرق "غطاس مجاري" أثناء تطهير بالوعة صرف صحي بمنطقة الزوايدة.

ولقي أكرم حلمي عوض 43 عامًا، مصرعه غرقًا، أمس الاثنين، أثناء تطهير بالوعة صرف صحي بشارع الزوايدة الرئيسي، بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الغطاس المتوفى ليس من العاملين بالشركة، لافتًا إلى أن الشركة لم تُكلف أي مقاول بتطهير البالوعات بمنطقة الحادث.

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وأضاف نافع، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يجري حاليًا التحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة لمعرفة التفاصيل، قائلًا: "هناك تحقيقات لمعرفة من أعطى الغطاس الأمر بالنزول إلى بالوعة الصرف الصحي".

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي، أن الشركة وقعت عقد مع المدرسة المصرية الدولية للغوص، للتفتيش على جميع مقاولي الغطس وتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ورجح مصدر مسئول بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفاة المذكور بسبب عدم اتباعه تعليمات السلامة أثناء أعمال التطهير، والتي تقتضي رفع غطاء البالوعة وتركها فترة لتهويتها من الغازات السامة، فضلًا عن ارتداء "كمامة" وربط جسده بحبل.

وفي سياق متصل، أصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، 3 قرارات تتعلق بالواقعة، وهي تشريح الجثة، واستدعاء مسئولي شركة الصرف الصحي لسؤالهم، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.