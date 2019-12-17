إصابة عامل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق في طولكرم

أُصيب عامل فلسطيني اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة الزراعية بالقرب من جدار الفصل العنصري بوابة عكابا شمال بلدة قفين شمال محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، فيما أُصيب آخرون بحالات اختناق غرب البلدة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أصابوا عاملًا وقاموا باحتجازه، ومنعوا المواطنين من التقدم لإسعافه.

وفي الوقت ذاته، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه

العمال أثناء محاولتهم عبور البوابة الزراعية غرب بلدة قفين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، فيما حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة.

يُذكر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف العمال عند هذه البوابة وبوابة أخرى في نزلة عيسى بشكل مستمر، ما يسفر عن إصابة العشرات سواء

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بالرصاص الحي أو بحالات اختناق.

وفي محافظة جنين شمال الضفة، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابًا فلسطينيًا بمحاذاة معسكر الجلمة، واستجوبت العديد من المواطنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب أحمد ناظم أبو فرحة لعدة ساعات داخل معسكر الجلمة قبل أن تخلي سبيله، فيما استجوبت العديد من المواطنين على الحاجز.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت وصادرت ما يقارب 25 بسطة زراعية حتى أمس الاثنين بالقرب من حاجز الجلمة العسكري المُقام على أراضي القرية، بحجة عدم الترخيص.

