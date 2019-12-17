هبوط قاذفة روسية طويلة المدى اضطراريا بسبب عطل في المحرك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة طويلة المدى من طراز "توبوليف تو-22" هبطت اضطراريا بسبب عطل في أحد محركاتها خلال رحلة روتينية في مدينة "أستراخان". رحلة روتينية في مدينة "أستراخان".

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، - "إن طاقم الطائرة تمكن من توجيهها بعيدا عن منطقة سكنية والهبوط على أرض صخرية"، ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

الإخبارية، اليوم الثلاثاء، - "إن طاقم الطائرة تمكن من توجيهها بعيدا عن منطقة سكنية والهبوط على أرض صخرية"، ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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