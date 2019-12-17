العراق يسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية

سدد العراق أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار، تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء: "الديون على العراقكانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية".
وأوضح الجبوري أن بلاده لا تزال مديونة بـ27 مليار دولار لدول أجنبية، بالإضافة إلى 41مليار دولار للسعودية "غير معترف بها" على حد وصفه، نظرا لأنها منحت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
فيما أكدت النائبة العراقية، ماجدة التميمي، أن العراق اقترض عام 2005 مبلغ مليار و200 مليون دولار، وفي العالم 2016 مبلغ مليار و443 مليون دولار، من البنك الدولي وجهات خارجية، لدعم الاستثمار وسد عجز الميزانية.
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