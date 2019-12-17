استمرار الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية

خرج طلبة وتلاميذ 36 جامعة ومعهدا في مختلف أنحاء الهند في تظاهرات، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة.
وذكرت صحيفة "Times of India" اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف طالب، بينهممسلمون، يشاركون في التظاهرات السلمية، التي تجوب شوارع المدن الكبرى مثل بومباي، وتشيناي، ولاكهناو، وكولكوتا.
ويطالب المحتجون بإلغاء التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون الجنسية، والتي تنمح حق المواطنة فقط لغير المسلمين من 3
وقد تسبب قانون الجنسية الجديد في اندلاع احتجاجات في مختلف أرجاء الهند، أدت إلى مقتل 6 متظاهرين في شمال شرقي البلاد وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.
واعتبر القانون معاديا للمسلمين، وقال منتقدوه إن حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تدفع ببرنامج قائم على التعصب الديني بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية.
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