من هو وزير الخارجية الكويتي الجديد؟

أعربت العديد من الأوساط السياسية والإعلامية عن ترحيبها الكبير باختيار الشيخ الدكتور السفير أحمد ناصر المحمد الصباح كوزير للخارجية في الحكومة الكويتية الجديدة نظرا لما يتمتع به من ثقافة وامكانيات علمية وعملية عالية وكذلك علاقات واسعة النطاق في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وقال السفير عبد الأحد امباكي عميد السلك الدبلوماسي في الكويت وسفير السنغال ان اختيار الشيخ الدكتور احمد الناصر جاء موفقا للغاية نظرا لما يتمتع به من خبرات دبلوماسية وسياسية عالية المستوى ونظرا للمستوى التعليمي الراقي والمتميز وأشار امباكي انه ومن خلال علاقته به في العمل الدبلوماسي على مدى السنوات الطويلة التي قضاها في الكويت فانه ينتظر منه عملا دبلوماسيا وسياسيا يرسخ ما تتميز به الكويت من علاقات دولية متميزة.

وعلى المستوى الإعلامي قال عدنان الراشد أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية ان اختيار السفير الدكتور احمد الناصر لهذا المنصب جاء اختيارا موفقا للغاية حيث انه يمثل جيل الشباب المثقف من الأسرة الحاكمة وخاصة وأنه تتلمذ على أيدي كبار العمل الدبلوماسي في الكويت في مقدمتهم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية ووالده

الشيوخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الأسبق والذي له باع طويل جدا في العمل الدبلوماسي صوايضا الشيخ الدكتور محمد صباح السالم وزير الخارجية السابق وأيضا الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الحالي.

وأضاف الراشد ان الكويت تنتظر من الكثير وخاصة انه يملك خبرة كبيرة في العمل السياسي والدبلوماسي وكذلك علاقات واسعة النطاق في المحافل الدولية والإقليمية . والسفير الشيخ الدكتورأحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباحمن مواليد 13 فبراير 1971 وهو الابن الثاني لرئيس وزراء الكويت السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. وكان يشغل حالياً منصب مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

Advertisements

وحصل على شهادة الثانوية بعام 1987، وفي عام 1989 حصل على بعثة دراسية في فرنسا، وفي عام 1991 حصل على دبلوم الدرجة الأولى في اللغة الفرنسية من «جامعة بيزانسون»، وفي عام 1992 حصل دبلوم الدرجة الثانية في اللغة الفرنسية من ذات الجامعة. وفي عام 1993 حصل ليسانس

بالعلاقات الدولية من معهد المترجمين الفوريين والعلاقات الدولية «بجامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية» بفرنسا، كما حصل بذات العام على ليسانس باللغات الأجنبية الحية من ذات الجامعة. وفي عام 1994 حصل على شهادة المتريز في الترجمة من معهد المترجمين الفوريين والعلاقات الدولية «بجامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية»، وفي عام 1995 حصل على ماجستير ترجمة (DESS) دبلوم الدراسات العلياالمتخصصة في معهد المترجمين الفوريين والعلاقات الدولية «بجامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية». وأثناء فترة دراسته في فرنسا تولى بعام 1992 منصب أمير سر اتحاد الطلبة الكويتي في فرنسا.

وحياته العملية بدأت بعام 1995 عندما عين كباحث سياسي بإدارة اللجان والمتابعة في ديوان ولي العهد، كما قام بالفترة بين عامي 1995 - 1996 بتدريس اللغة الفرنسية في مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت. وفي عام 1997 رقيّ رئيسًا لقسم شؤون اللجان بإدارة اللجان والمتابعة، وفي عام 1999 عين مراقبًا للشؤون السياسية بإدارة الشؤون السياسية في ديوان ولي العهد.

وفي عام 2011 عين وزيرًا مفوضًا في وزارة الخارجية وصدر قرار وزاري بتعيينه مديرًا لإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون الخارجية، وفي عام 2003 عين مديرًا لإدارة مكتب وزير الخارجية، وفي عام 2005 رقي إلى رتبه سفير، وفي عام 2006 عين مديرًا لإدارة مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وكان قد عمل متطوعًا في حكومة الكويت في المنفى بالطائف في بالمملكة العربية السعودية وذلك أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990.